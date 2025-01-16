Более 400 новых фонарей установили на улице Маршала Захарова в Петербурге

В рамках городской программы модернизации наружного освещения Энергетики завершили обновление системы уличного освещения на улице Маршала Захарова, которая находится в Красносельском районе и охватывает семь жилых кварталов и Южно-Приморский парк.
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