Контракты ВВС в пользу SpaceX нанесут удар по оборонным подрядчикам

Министерство военно-воздушных сил рассматривает возможность отмены закупок спутников для программ Агентства по космическому развитию (SDA) в пользу предложений SpaceX, что может навредить другим оборонным подрядчикам, заявил республиканец от штата Северная Дакота сенатор Кевин Крамер во время слушаний в Комитете Сената по вооружённым силам, 28 марта сообщает издание SpaceNews.