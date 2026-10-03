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Жена Роналду раскритиковала тренера сборной Португалии Жезуша: «Не знаю, как этот человек может носить имя Христа»

Жена Роналду раскритиковала тренера сборной Португалии Жезуша: «Не знаю, как этот человек может носить имя Христа»

Джорджина Родригес, жена звездного португальского нападающего Криштиану Роналду, привлекла внимание подписчиков неожиданной и резкой публикацией в социальных сетях.

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