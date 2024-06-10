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Питьевую воду отключили в нескольких микрорайонах Актау

Питьевую воду отключили в нескольких микрорайонах Актау

Об этом    сообщила   пресс-служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»,  передает          inAktau.kz. «В связи с проведением ремонтных работ по замене запорной арматуры по адресу 35 мкр КП/1 диаметром ДУ-500 10 мая  с 11 часов до 13 часов будет проведено временное отключение питьевой воды с ЦУВС-4», - сообщили в ГКП «КЖСА».

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