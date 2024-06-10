Питьевую воду отключили в нескольких микрорайонах Актау

Об этом сообщила пресс-служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы», передает inAktau.kz. «В связи с проведением ремонтных работ по замене запорной арматуры по адресу 35 мкр КП/1 диаметром ДУ-500 10 мая с 11 часов до 13 часов будет проведено временное отключение питьевой воды с ЦУВС-4», - сообщили в ГКП «КЖСА».