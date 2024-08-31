Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Покажи мне сиськи за деньги!»: 17-летний торгаш из Таджикистана, оскорбивший русскую женщину, закончил свою карьеру. Спасение утопающих - дело их рук

«Покажи мне сиськи за деньги!»: 17-летний торгаш из Таджикистана, оскорбивший русскую женщину, закончил свою карьеру. Спасение утопающих - дело их рук

Оказывается, что въезжающие в Россию зловеще брутальные. резкие, брюнетистые и очень трудовые мигранты, привозят с собой очень любвеобильных детишек, которые хотят русских женщин ещё больше, чем их спермотоксикозные папаши.

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Комментарии
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вячеслав полыгалов
Я С НИМИ В КОНЦЕ 80-Х БЫЛ!Я ВСЕ ПОМНЮ!Вопросы будут то про наших безвести пропавших СПРОСИМ!
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9 час.
Н
Наталья
Нужно проверить, на каком основании этот штопанный г-н получил гражданство. Лишить гражданства и его м всех его многочисленных родичей. И пинком под зад из России!
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8 час.
Одиссей
Все правильно: если ему 17 лет - он несовершеннолетний, значит - за него несут ответственность родители/опекуны. Значит, есть основания выпереть ВСЕХ, все семейство. А, кстати!!! На каком основании НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ занимался трудовой деятельностью???
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4 час.

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