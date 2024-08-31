«Покажи мне сиськи за деньги!»: 17-летний торгаш из Таджикистана, оскорбивший русскую женщину, закончил свою карьеру. Спасение утопающих - дело их рук

Оказывается, что въезжающие в Россию зловеще брутальные. резкие, брюнетистые и очень трудовые мигранты, привозят с собой очень любвеобильных детишек, которые хотят русских женщин ещё больше, чем их спермотоксикозные папаши.
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