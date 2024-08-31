«Покажи мне сиськи за деньги!»: 17-летний торгаш из Таджикистана, оскорбивший русскую женщину, закончил свою карьеру. Спасение утопающих - дело их рук

вячеслав полыгалов Я С НИМИ В КОНЦЕ 80-Х БЫЛ!Я ВСЕ ПОМНЮ!Вопросы будут то про наших безвести пропавших СПРОСИМ!

Н Наталья Нужно проверить, на каком основании этот штопанный г-н получил гражданство. Лишить гражданства и его м всех его многочисленных родичей. И пинком под зад из России!