Военное обозрение

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Российские войска строят глубокоэшелонированную оборону на Херсонском и Запорожском направлениях

Российские войска строят глубокоэшелонированную оборону на Херсонском и Запорожском направлениях

Командование российской группировки всерьез взялось за построение обороны на южном направлении, фортификационные сооружения возводятся сразу на двух вероятных направлениях ударов - на Херсонском и Запорожском.

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