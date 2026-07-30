Один из основателей легендарной британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс резко раскритиковал политику стран Европейского союза, которые, по его словам, демонстративно наращивают военную риторику в отношении России.
«Вы знаете, кто такие русские?» Роджер Уотерс призвал Евросоюз угомониться
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр L
Cережа АНТЦ
Давайте проведем концерт Пинк Флойд у нас в Лужниках
Гилмор занимает диаметрально противоположную позицию
Ответить
1 м.
МЕ
Михаил Е
ШКИПЕР
Так в том и дело , что такие, как канцлер ФРГ и Урсула мечтают о реванше за капитуляцию их дедов.
Германия реваншами и живёт. Правда, фактически, является колонией Штатов.
Ответить
1 м.
Артур Кушхабиев
В каждой стране есть трезвомыслящие умные люди, не поддающиеся официальной пропаганде. Но, к сожалению, не они принимают государственные решения.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии