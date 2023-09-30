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  • Стас Гулинов
    Допрыгались(((( Мы этим блинкенам, этим блядям, ПОЗВОЛЯЕМ безнаказанно болтать подобное!!!((((Захарова назвала ...
  • Сергей Росси
    Ну пусть идут, забирают...Погосян: Армения ...
  • Леонид Руси
    Это пацаны подстраиваются под девок, которым нужны только богатые и успешные. Распустили мы баб. Всё зло от них... эт...Школьникам снявши...

В Армению из Карабаха переехали 100 417 человек из 120 тысяч жителей региона

В Армению из Карабаха переехали 100 417 человек из 120 тысяч жителей региона

На территорию Армении из Нагорного Карабаха переехали 100 417 человек из 120 тысяч жителей региона. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал BRIEF, выступила Назели Багдасарян, пресс-секретарь руководителя армянского правительства.

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Комментарии
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Александр Макеев
А кто выполнял роль Моисея для исхода армян из азербайджанского Карабаха в &quot;Землю Обетованную&quot; =  пашинянскую антироссийскую Армению? 🤡
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11 час.

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