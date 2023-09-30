В Армению из Карабаха переехали 100 417 человек из 120 тысяч жителей региона

На территорию Армении из Нагорного Карабаха переехали 100 417 человек из 120 тысяч жителей региона. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал BRIEF, выступила Назели Багдасарян, пресс-секретарь руководителя армянского правительства.
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