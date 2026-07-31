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SPORT24.ru

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«Манчестер Сити» представил новую выездную форму, посвященную рабочей пчеле

«Манчестер Сити» представил новую выездную форму, посвященную рабочей пчеле

«Манчестер Сити» официально представил выездной комплект формы на сезон-2026/27.«Манчестер Сити» официально представил выездной комплект формы на сезон-2026/27.

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