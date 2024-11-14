Мегазначимые в истории случайности

Сторонники учения «тихизм» уверены, что все во Вселенной определяется случайностью. Не знаем насчет Вселенной, но то, что в мировой истории случайности не раз играли решающую и роковую роль – неоспоримый факт.
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