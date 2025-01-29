Немцы приготовились экономить

Индикатор потребительского климата в Германии опустился до минус 22,4 пункта, следует из результатов исследования крупнейшей немецкой компании по исследованию рынка GfK и Нюрнбергского института рыночных решений (NIM), опубликовавшего информацию о том, что «готовность покупать в январе понесла потери».