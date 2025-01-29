Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 524 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Это безусловно трагедия, погибли люди! И слава Господу, что наших там не было!В ФФККР заявили о...
  • александр петров
    Та я Вас умоляю!! Что то мне подсказывает, что 99% населения фиолетово в каком платье или без оного снялась "дива"!!�...Елена Летучая сня...
  • Михаил Граник
    Маловато будет...В США подсчитали ...

Немцы приготовились экономить

Немцы приготовились экономить

Индикатор потребительского климата в Германии опустился до минус 22,4 пункта, следует из результатов исследования крупнейшей немецкой компании по исследованию рынка GfK и Нюрнбергского института рыночных решений (NIM), опубликовавшего информацию о том, что «готовность покупать в январе понесла потери».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх