Юрий Лоза благословляет этот пост имени себя

Плетение из лозы — это ремесло, которое появилось в незапамятные времена. Можно с уверенностью говорить о том, что изготавливать корзины люди начали еще до того, как им пришло в голову строить пирамиды в Египте или производить железо.
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