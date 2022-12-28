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Глава ФНЛ: «В Первой лиге нет очевидного лидера и неприкасаемых. До 7-го места всего 10 очков»

Глава ФНЛ: «В Первой лиге нет очевидного лидера и неприкасаемых. До 7-го места всего 10 очков»

Президент ФНЛ рассказал о развитии Мелбет Первой лиги. «Если говорить про работу Первой лиги, то было проделано много работы, но предстоит сделать еще больше.

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