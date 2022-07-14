Миссия выполнена

— Что это пролетело так быстро? — Это полгода. Они тут часто пролетают. Добрый день, Орда и Империя. На снимке — штаб-квартира Deutsche Bank, аналитики которого выдали очередной вердикт для немецкого обывателя.
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