Как выглядит мир глазами дальтоника

Вы когда-нибудь задавались вопросом, как видят мир люди с дальтонизмом или цветовой слепотой? Несмотря на название цветовая слепота, это вовсе не означает, что человек с дальтонизмом видит мир в черно-белой гамме.
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