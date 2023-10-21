Пирамиды Мероэ – последние остатки могущественной цивилизации

Великие пирамиды Гизы – одни из самых узнаваемых сооружений в современном мире. Однако к югу от египетской границы находится целый ряд не менее впечатляющих пирамид, которые прекрасно сохранились на бесплодном ландшафте Судана.
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