Красная икра подешевела: что происходит на рынке дальневосточной деликатесной продукции

Цены на красную икру на Дальнем Востоке снизились по сравнению с декабрем 2024 года. Согласно данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ), стоимость соленой икры горбуши упала в 1,5 раза, а икры кеты — на 15%.
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