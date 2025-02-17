Красная икра подешевела: что происходит на рынке дальневосточной деликатесной продукции

Цены на красную икру на Дальнем Востоке снизились по сравнению с декабрем 2024 года. Согласно данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ), стоимость соленой икры горбуши упала в 1,5 раза, а икры кеты — на 15%.