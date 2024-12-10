Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, заявил, что заинтересован в дипломатическом урегулировании украинского кризиса, а также выдвинул идею размещения европейских войск на территории Украины до тех пор, пока она не присоединится к Организации Североатлантического договора (НАТО).
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