Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, заявил, что заинтересован в дипломатическом урегулировании украинского кризиса, а также выдвинул идею размещения европейских войск на территории Украины до тех пор, пока она не присоединится к Организации Североатлантического договора (НАТО).