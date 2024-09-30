Политика как он...
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Двух фигурантов дела экс-подчиненного замминистра обороны объявили в розыск

Двух фигурантов дела экс-подчиненного замминистра обороны объявили в розыск

Правоохранительные органы объявили в международный розыск еще двух фигурантов уголовного дела об особо крупной растрате в отношением Антона Филатова, являвшегося бывшим подчиненным экс-замминистра обороны Тимура Иванова, следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

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