В Калининграде ФСБ предотвратила похищение ребенка сотрудниками ГУР

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о задержании группы сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, которые незаконно пересекли границу России с территории Литвы.
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