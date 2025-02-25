Когда голливудское кино вернется в Россию?

Голливудское кино не вернется в Россию как минимум в 2025 году: даже если переговоры иностранных студий-мейджоров с российскими дистрибьюторами начнутся прямо завтра, весь процесс вряд ли растянется меньше чем на полгода-год.
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