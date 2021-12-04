Истребитель F-15 ВВС Израиля совершил аварийную посадку

Истребитель F-15 ВВС Израиля совершил аварийную посадку

Израильское военное командование подтверждает данные о том, что истребитель F-15 ВВС Израиля совершил аварийную посадку во время проведения учений.

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