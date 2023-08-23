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Ротенберг об обмене вратаря Подъяпольского: «У СКА много изменений в составе. Есть конкуренция, нужно ее выигрывать»

Вчера СКА обменял 28-летнего голкипера в тольяттинский клуб на денежную компенсацию.  Подъяпольский провел в клубе из Петербурга меньше года.

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