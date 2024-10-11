Лавров: декларацию по итогам Восточноазиатского саммита не приняли из-за США

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров после 19-го Восточноазиатского саммита (ВАС) сообщил, что итоговую декларацию не удалось принять из-за попыток США, Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии придать документу сугубо политизированный характер.
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