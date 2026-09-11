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test mazurok

2 подписчика
🤲 Ущерб в 1 млн рублей: в Севастополе задержали мужчину за незаконную вырубку

🤲 Ущерб в 1 млн рублей: в Севастополе задержали мужчину за незаконную вырубку можжевельника В районе Большой Севастопольской тропы 39‑летний местный житель незаконно вырубил три дерева можжевельника и вывез их на свой участок.

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