🤲 Ущерб в 1 млн рублей: в Севастополе задержали мужчину за незаконную вырубку можжевельника В районе Большой Севастопольской тропы 39‑летний местный житель незаконно вырубил три дерева можжевельника и вывез их на свой участок.
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