В Китае небо окрасилось в ярко-фиолетовый цвет

Из-за утечки газа на химзаводе по производству удобрений китайцы очень ярко начали свои будни. На предприятии утверждают, что выброс был специально для «контролируемого сжигания» и дым не представляет опасности для здоровья.
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