Родные больше не хотят видеть «подрывника» Серебрякова. «Он опозорил всю семью»

Обвиняемый в подрыве авто в Москве Серебряков ездил в Польшу по линии церквиЕвгений СеребряковЦОС ФСБ РФ/РИА Новости Брат обвиняемого в подрыве автомобиля офицера Генштаба ВС РФ в Москве заявил, что не намерен с ним общаться и как-то помогать.