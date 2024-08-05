Родные больше не хотят видеть «подрывника» Серебрякова. «Он опозорил всю семью»

Обвиняемый в подрыве авто в Москве Серебряков ездил в Польшу по линии церквиЕвгений СеребряковЦОС ФСБ РФ/РИА Новости Брат обвиняемого в подрыве автомобиля офицера Генштаба ВС РФ в Москве заявил, что не намерен с ним общаться и как-то помогать.
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