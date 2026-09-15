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Louis Vuitton возвращает романтику путешествий в новой коллекции Flight Mode

Louis Vuitton возвращает романтику путешествий в новой коллекции Flight Mode

У путешествий появилась новая роскошь — не спешить. Louis Vuitton посвящает осенне-зимнюю коллекцию именно этому состоянию: поездке, которая начинается ещё на платформе, когда до отправления остаётся несколько минут, чемодан уже закрыт, а впереди — неизвестный город.

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