Louis Vuitton возвращает романтику путешествий в новой коллекции Flight Mode

У путешествий появилась новая роскошь — не спешить. Louis Vuitton посвящает осенне-зимнюю коллекцию именно этому состоянию: поездке, которая начинается ещё на платформе, когда до отправления остаётся несколько минут, чемодан уже закрыт, а впереди — неизвестный город.