Культуромания
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Культуромания

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В Тон-центре сыграют «Транссиб» Мастерской Брусникина

25 и 26 сентября Тон-центр представит юбилейные показы спектакля «Транссиб» Мастерской Брусникина, приуроченные к 10-летию постановки.

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