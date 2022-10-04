"Газпром" откачивает газ из сохранившейся нитки "СП — 2"

"Газпром" откачивает газ из сохранившейся нитки "Северного потока — 2", пишет EADaily. Ссылаясь на слова представителей "Газпрома" авторы издания пишут, что компания проводит работу по снижению давления в одной из ниток газопровода "СП — 2".