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"Газпром" откачивает газ из сохранившейся нитки "СП — 2"

"Газпром" откачивает газ из сохранившейся нитки "СП — 2"

"Газпром" откачивает газ из сохранившейся нитки "Северного потока — 2", пишет EADaily. Ссылаясь на слова представителей "Газпрома" авторы издания пишут, что компания проводит работу по снижению давления в одной из ниток газопровода "СП — 2".

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