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Врач: жирная еда и недосып повышают риск возникновения простудных заболеваний

Врач: жирная еда и недосып повышают риск возникновения простудных заболеваний

В осенний период стоит ограничить употребление жирной, копчёной и маринованной пищи, а также поддерживать физическую активность и режим дня, рассказал в беседе с RT соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

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