Врач: жирная еда и недосып повышают риск возникновения простудных заболеваний

В осенний период стоит ограничить употребление жирной, копчёной и маринованной пищи, а также поддерживать физическую активность и режим дня, рассказал в беседе с RT соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.