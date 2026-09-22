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ПВО России уничтожили 297 украинских дронов ночью 22 сентября

ПВО России уничтожили 297 украинских дронов ночью 22 сентября

Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении 297 украинских беспилотников за минувшую ночь над 14 регионами России и Крымом.

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