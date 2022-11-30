Охранники президента США в очередной раз стали героями хроники происшествий. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: В США сгорели внедорожники из кортежа Байдена Секретная служба, которая занимается обеспечением безопасности Джо Байдена, лишилась сразу пяти автомобилей.
Охранники президента США в очередной раз стали героями хроники происшествий. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: В США сгорели внедорожники из кортежа Байдена Секретная служба, которая занимается обеспечением безопасности Джо Байдена, лишилась сразу пяти автомобилей.
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