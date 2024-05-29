Мадуро: для Венесуэлы открыты двери БРИКС

Между страной и объединением «открыты двери» Венесуэла связана с государствами БРИКС, для нее открыты двери в этом «новом мире технологического и экономического развития», заявил президент страны Николас Мадуро.
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