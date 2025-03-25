Алтайские таможенники рассказали, какие запрещенные "сувениры" туристы везут домой

По всем выявленным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях Алкоголь и коралл / Фото: Алтайская таможня За первые месяцы 2025 года в барнаульском аэропорту выявили 10 правонарушений при таможенном контроле международных авиарейсов из Таиланда.
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