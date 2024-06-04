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Выборы в Европарламент для России. Не отбрасывать малое, не рассчитывать на многое

Выборы в Европарламент для России. Не отбрасывать малое, не рассчитывать на многое

Выборы в Европарламент для России. Не отбрасывать малое, не рассчитывать на многое 6 июня в Евросоюзе начинаются выборы в Европарламент.

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Юрий Ильинов
МИД Казахстана раскритиковал идею Зеленского дать интервью СМИ страны о «российской угрозе» региону Идея главы киевского режима Владимира Зеленского дать интервью ряду средств массовой информации Центральной Азии, в том числе казахстанских, о якобы наличествующей «российской угрозе» региону, представляется сомнительной. С таким заявлением выступил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, выступая на брифинге перед журналистами. Ранее стало известно, что украинский режим пригласил в Киев представителей нескольких частных медиа Казахстана. Они должны будут взять у Зеленского интервью, в котором последний расскажет о том, как Россия якобы угрожает Казахстану и другим странам Центральной Азии. Хотел бы сказать, что вся эта затея с интервью нам представляется весьма сомнительной. Оно получилось больше эмоциональным, чем рациональным. Куда проще было бы обращаться к казахстанской аудитории посредством украинских СМИ - подчеркнул представитель МИД Казахстана. Следует отметить, что Украина целенаправленно пытается настроить против России другие страны постсоветского пространства – от республик Закавказья до государств Центральной Азии. Это делается с целью ослабления российских позиций в данных регионах, а также для возможного дальнейшего провоцирования ненависти по отношению к России и последующего перехода к враждебным действиям в отношении нашего государства. Именно с этой целью киевский режим и пытается организовать данное интервью Владимира Зеленского. Хорошо, что власти Казахстана не очень позитивно отнеслись к данной идее, хотя и охарактеризовали ее максимально мягко.
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