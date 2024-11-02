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“Воспользуюсь всеми связями и в области вас не возьмут даже санитаром”: в больнице Первоуральска уволились около 100 сотрудников

“Воспользуюсь всеми связями и в области вас не возьмут даже санитаром”: в больнице Первоуральска уволились около 100 сотрудников

Avia.pro - СМИ Трудно представить, но в городской больнице Первоуральска вместо работы и помощи пациентам развернулся самый настоящий спектакль, и, судя по всему, главным режиссёром здесь стал не кто иной, как заместитель главного врача по лечебной части Юрий Антониади.

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Комментарии
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Misha Glusch
низзя чучмеков назначать на руководящие должности, а греки хуже тажиков
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1 час.
Наталья
Таким путем, не исключаю, с молчаливым согласием Голиковой, уничтожается наша родная медицина. Оталось ПОЛШАГ
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3 мин.
Н
Наталья
Осталось полшага до полного краха, с невозможностью возраждения.
Ответить
1 мин.

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