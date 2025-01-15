Легированные бором алмазы проявили неожиданные оптические свойства

Международная группа учёных из Университета Кейс Вестерн Резерв и Иллинойсского университета обнаружила уникальное свойство алмазов с добавлением бора, которое может запустить новое направление в биомедицине и квантовой оптике.
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