Секретарь СНБО Украины Данилов: учебные пособия НАТО пора отправлять в архивы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что устаревшие учебные методички НАТО по ведению боевых действий пришло время отправлять в архивы, они оказались неэффективными на поле боя.
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