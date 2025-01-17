Марочко: ВСУ потеряли взвод штурмовиков под Двуречной

Украинские войска потеряли до взвода штурмовиков в результате безуспешной попытки отрезать передовые отряды ВС РФ от основных сил в районе поселка Двуречная Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
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