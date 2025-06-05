Волейболисты из Алексеевского взяли бронзу на студенческих спортивных играх

В столице подвели итоги XXXVII Московских студенческих спортивных игр по волейболу. На протяжении учебного года мужская и женская команды Академии ГПС МЧС России в Алексеевском боролись за место на пьедестале со сборными вузов Москвы и Московской области.
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