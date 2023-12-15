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Позитив для оптимистов

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  • evgeniya merkulova
    Во-первых, Новый год - это НЕ РЕЛИГИОЗНЫЙ праздник. Это Новый год по календарю!!!!!!!. Во-вторых, школа - это СВЕТСКИ...Со дна постучали....
  • evgeniya merkulova
    Во-первых, Новый год - это НЕ РЕЛИГИОЗНЫЙ праздник. Это Новый год по календарю!!!!!!!. Во-вторых, школа - это СВЕТСКИ...Со дна постучали....
  • Sergiy Che
    Действительно - только лопухи возмущаются на провокацию такого рода - остальные видят как везде идут спокойно ёлки и ...Со дна постучали....

Команда Зеленского дружно "мочит" Залужного. Но в отставку главкома ВСУ отправлять боятся, ведь рейтинг генерала превысил президентский на 10%.

Команда Зеленского дружно "мочит" Залужного. Но в отставку главкома ВСУ отправлять боятся, ведь рейтинг генерала превысил президентский на 10%.

FABIAN STRAUCH/DPA, UKRAINE PRESIDENCY/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBAL LOOK PRESS ВАДИМ ЕГОРОВ "ЗАЛУЖНЫЙ В БУНКЕРЕ": УКРАИНА НА ГРАНИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ, НО ГОТОВИТ ЛОВУШКУ РОССИИ Команда Зеленского дружно "мочит" Залужного.

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