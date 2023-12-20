На Сахалине транспортные полицейские и «Полицейский Дед Мороз» поздравили ребят с наступающим Новым годом

В преддверии новогодних праздников инспектор по делам несовершеннолетних Сахалинского ЛО МВД России на транспорте совместно с работником музея исторического парка «Россия – Моя история» поздравили с наступающими Новогодними праздниками воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Маячок».
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