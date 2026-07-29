Политолог Камкин: Нетаньяху не заинтересован в переговорах с Зеленским

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин связал отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от встречи с Владимиром Зеленским с отсутствием взаимовыгодной повестки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии