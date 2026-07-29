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Политолог Камкин: Нетаньяху не заинтересован в переговорах с Зеленским

Политолог Камкин: Нетаньяху не заинтересован в переговорах с Зеленским

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин связал отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от встречи с Владимиром Зеленским с отсутствием взаимовыгодной повестки.

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