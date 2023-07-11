Путин провел встречу с Пригожиным и бойцами "Вагнер" в Кремле

Виктор Журавлев

"Солдаты главы государства" - это опричники, т.е. они не желают подчиняться никому, кроме (опричь) государя. Это безобразие! Я бы никогда не подал руки подлецу, который задушил девушку, чтобы снять с неё дорогую одежду. За такое преступление срока давности не должно быть, потому что такая мразь неисправима! Он всегда будет душить людей, чтобы забрать себе их богатства. Путин, встретившись и простив эту мразь, испачкался сам. Никакой поддержки бесхребетному Путину!