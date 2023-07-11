Кремль: Путин провел трехчасовую встречу с 35-ю командирами Вагнера, предложив варианты трудоустройства Москва.
Путин провел встречу с Пригожиным и бойцами "Вагнер" в Кремле
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Журавлев
"Солдаты главы государства" - это опричники, т.е. они не желают подчиняться никому, кроме (опричь) государя. Это безобразие! Я бы никогда не подал руки подлецу, который задушил девушку, чтобы снять с неё дорогую одежду. За такое преступление срока давности не должно быть, потому что такая мразь неисправима! Он всегда будет душить людей, чтобы забрать себе их богатства. Путин, встретившись и простив эту мразь, испачкался сам. Никакой поддержки бесхребетному Путину!
Ответить
12 час.
ВЮ
Валера Юшков
И куда безработному вояке податься.
Ответить
12 час.
Виктор Журавлев
Друг Обамы Путин Вэ,/ Допустил бардак в стране!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии