В понедельник пригород Симферополя останется без воды

В понедельник, 25 декабря, в рамках мероприятий по переустройству магистрального трубопровода подрядной организацией будут проводиться работы по переподключению участков трубопровода в районе села Мирное.
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