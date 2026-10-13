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Эксперты опровергли версию о том, что медведь вытащил тело из могилы

Эксперты опровергли версию о том, что медведь вытащил тело из могилы

В Магадане не подтвердили информацию о том, что медведь вытащил тело женщины из могилы. После комиссионного осмотра кладбища и прилегающей территории останки обнаружить не удалось, сообщила РИА Новости глава департамента ЖКХ и КИ мэрии Екатерина Крамник.

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