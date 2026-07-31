Трамп: Совет мира достиг соглашения о полном разоружении ХАМАС в Газе

REUTERS/Annabelle Gordon Президент США Дональд Трамп 30 июля заявил о достижении договоренности, которая предусматривает полное разоружение палестинского движения ХАМАС и всех остальных вооруженных формирований в секторе Газа.
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