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«РВ»: армия России прорвалась к поселку Северное в ДНР

«РВ»: армия России прорвалась к поселку Северное в ДНР

Военнослужащие Министерства обороны Российской Федерации продвигаются к поселоку Северное на Торецком направлении (ДНР) в рамках наступательной операции, об этом проинформировали в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

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