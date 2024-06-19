«РВ»: армия России прорвалась к поселку Северное в ДНР

Военнослужащие Министерства обороны Российской Федерации продвигаются к поселоку Северное на Торецком направлении (ДНР) в рамках наступательной операции, об этом проинформировали в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
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