Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран ждёт ответа США на семидневный план для открытия Ормузского пролива.
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